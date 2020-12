Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti II 2020: ben 4 podi per Lisa Vittozzi, ancora alla caccia della prima vittoria (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di Biathlon femminile resta a Kontiolahti, dove si è già gareggiato lo scorso weekend. Originariamente gli appuntamenti dei prossimi giorni avrebbero dovuto disputarsi a Östersund, ma nel mese di settembre l’Ibu ha deciso di riscrivere il calendario allo scopo di minimizzare gli spostamenti come forma di prevenzione nei confronti del diffondersi del Covid-19. Di conseguenza, si rimane una settimana in più in Finlandia. In principio questo poligono era uno dei tanti che, in Finlandia, organizzavano eventi di Coppa del Mondo. Cionondimeno Kontiolahti nel corso degli anni ’90 è stata in grado di guadagnare sempre più spazio, arrivando a ospitare un’edizione dei Mondiali (1999). Fino agli inizi del terzo millennio ha dovuto rispettare l’alternanza con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ladeldifemminile resta a, dove si è già gareggiato lo scorso weekend. Originariamente gli appuntamenti dei prossimi giorni avrebbero dovuto disputarsi a Östersund, ma nel mese di settembre l’Ibu ha deciso di riscrivere il calendario allo scopo di minimizzare gli spostamenti come forma di prevenzione nei confronti del diffondersi del Covid-19. Di conseguenza, si rimane una settimana in più in Finlandia. In principio questo poligono era uno dei tanti che, in Finlandia, organizzavano eventi didel. Cionondimenonel corso degli anni ’90 è stata in grado di guadagnare sempre più spazio, arrivando a ospitare un’edizione dei Mondiali (1999). Fino agli inizi del terzo millennio ha dovuto rispettare l’alternanza con ...

