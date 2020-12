Vino adulterato con lo zucchero in Sicilia: maxi sequestro a Partinico (video) (Di martedì 1 dicembre 2020) Fittizie introduzioni di mosti, uve e vini, utilizzo false denominazioni di origine e indicazioni geografiche Siciliane e utilizzo fraudolento di zucchero miscelato con l’acqua. Nuovi guai in Sicilia per 5 operatori del settore vitivinicolo, tra cui spicca Ottavio Lo Cricchio, 56enne pluripregiudicato a cui sono riconducibili le cantine San Domenico Vini Srl, Soc. Coop. Cantina Sociale Terre Del Sud, Cantina Primeluci Srls e Lariana Wine Trading Srl. Su delega della locale Procura della Repubblica di Palermo, i Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato un laboratorio clandestino e uno degli stabilimenti enologico, entrambi con sede a Partinico. In occasione del blitz, i militari hanno reperito 250 quintali di zucchero solido, di 300 ettolitri di zucchero già ... Leggi su winemag (Di martedì 1 dicembre 2020) Fittizie introduzioni di mosti, uve e vini, utilizzo false denominazioni di origine e indicazioni geografichene e utilizzo fraudolento dimiscelato con l’acqua. Nuovi guai inper 5 operatori del settore vitivinicolo, tra cui spicca Ottavio Lo Cricchio, 56enne pluripregiudicato a cui sono riconducibili le cantine San Domenico Vini Srl, Soc. Coop. Cantina Sociale Terre Del Sud, Cantina Primeluci Srls e Lariana Wine Trading Srl. Su delega della locale Procura della Repubblica di Palermo, i Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato un laboratorio clandestino e uno degli stabilimenti enologico, entrambi con sede a. In occasione del blitz, i militari hanno reperito 250 quintali disolido, di 300 ettolitri digià ...

