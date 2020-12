Ultime Notizie Roma del 01-12-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi vertice tra governo e regioni sul prossimo dpcm anti-covid accordo tra i governatori sul divieto di assembramento come principio cardine per salvare lo sci la proposta è quella di aprire gli impianti solo per gli ospiti di alberghi e seconde case con la chiusura dei Confini tu le Alpi sempre oggi si terrà una riunione straordinaria delle 6 per fare il punto sulle funzioni religiose il decreto Ristori qua per è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in vigore da oggi composto da 27 articoli il provvedimento di 8 miliardi prevede Tra l’altro un fondo Cancella tasse da 5,3 miliardi per consentire l’esonero parziale o totale alla ripresa dei versamenti in primavera un fondo perduto aiuti lavoratori precari come gli stagionali del turismo a quelli dello Sport risorse per ...