Taranto | Vincenzo non ce l’ha fatta | muore di cancro a 11 anni | aveva contratto anche il covid

(Di martedì 1 dicembre 2020) .Semeraro, bimbo tarantino di 11affetto da un linfoma linfoblastico primitivo nelle ossa, è morto ieri all’ospedale Bambin Gesù di Roma. La dottoressa Annamaria Moschetti: “viveva esposto alle sostanze ad azione cancerogena certa immesse nell’aria dall’impianto siderurgico costruito a ridosso della città. È plausibile ed è probabile che l’esposizione alle sostanze cancerogene abbia determinato o concorso a determinare ilcheucciso”.Semeraro, il bambino tarantino di 11affetto da un tumore raro – un linfoma linfoblastico primitivo nelle ossa – ha dovuto arrendersi alla malattia, che in molti nella città pugliese hanno messo in relazione alle emissioni nocive dello stabilimento siderurgico. Le condizioni del bimbo – ...

