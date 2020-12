“Non è una malattia: ecco perché AIFA sbaglia approccio sui farmaci per le persone transgender” (Di martedì 1 dicembre 2020) Libellula e AGEDO sono due delle più importanti e radicate associazioni nate per assistere, orientare e tutelare le persone LGBTQI+. Insieme all’associazione BOA (Brianza Oltre l’Arcobaleno), hanno compiuto un passo molto significativo presentando un ricorso amministrativo nei confronti delle determine emanate dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) lo scorso 23 settembre. Tali provvedimenti prevedono che la diagnosi, la prescrizione e l’erogazione dei farmaci necessari per la transizione sessuale siano vincolati a condizioni che, secondo i ricorrenti, “rischiano concretamente di pregiudicarne l’accesso e quindi vanificare di fatto l’erogabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale”. Talvolta con il linguaggio legale si rischia di apparire troppo freddi e tecnicistici, ma il tema in discussione è invece dirimente da un punto di ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020) Libellula e AGEDO sono due delle più importanti e radicate associazioni nate per assistere, orientare e tutelare leLGBTQI+. Insieme all’associazione BOA (Brianza Oltre l’Arcobaleno), hanno compiuto un passo molto significativo presentando un ricorso amministrativo nei confronti delle determine emanate dall’(Agenzia Italiana del Farmaco) lo scorso 23 settembre. Tali provvedimenti prevedono che la diagnosi, la prescrizione e l’erogazione deinecessari per la transizione sessuale siano vincolati a condizioni che, secondo i ricorrenti, “rischiano concretamente di pregiudicarne l’accesso e quindi vanificare di fatto l’erogabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale”. Talvolta con il linguaggio legale si rischia di apparire troppo freddi e tecnicistici, ma il tema in discussione è invece dirimente da un punto di ...

