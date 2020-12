Manfredonia Mario Renzulli ucciso a coltellate

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 1 dicembre 2020) Delitto in Puglia., 38 anni, è stato assassinato. Trasportato agli Ospedali Riuniti di Foggia, è spirato poco dopo il suo arrivo. La vittima è stata ferita mentre era in un podere nelle campagne in contrada Macchia Rotonda, dove aveva la residenza. Gli inquirenti non escludono alcuna pista anche se propendono su motivazioni private. Il foggiano erano noto alle Forze dell’Ordine.era stato coinvolto nell’operazione “Romanzo Criminale”, con fatti avvenuti atra il giugno e il dicembre 2012.