Lockdown | oltre ad abbassare i contagi alza la qualità dell’aria

(Di martedì 1 dicembre 2020) Si stava meglio quando si stava peggio, almeno dal punto di vista delladell'aria. Durante il primo, quello severissimo di aprile, maggio e dintorni, ma anche nel periodo immediatamente successivo alle riaperture, non sono crollati soltanto ida coronavirus ma pure le particelle ultrasottili di PM2.5. Ovvero gli inquinanti tipici delle emissioni industriali, quegli abitanti invisibili, sgraditi e nocivi delle nostre città. Di più: Milano è stata tra le metropoli globali a registrare il calo più significativo. Se è stato minore, quasi trascurabile in megalopoli come Manila, Kuala Lumpur, ma anche capitali europee come Londra, Berlino, oppure New York, nel capoluogo lombardo il salto di livello è stato sostanziale. Non come a Bangkok, dove il valore si è pressoché dimezzato, ma più che a Parigi o a Seul. Sono ...