Litiga con la moglie e cammina 450 km per smaltire la rabbia. Da Como viene trovato a Fano (Di martedì 1 dicembre 2020) Aveva Litigato con la moglie e per smaltire la rabbia un uomo di 48 anni ha cominciato a camminare senza sosta ritrovandosi a percorrere 450 km, quelli che da Como lo hanno condotto a Fano, dove è stato ritrovato dai carabinieri infreddolito e stanco ma cosciente e lucido. La storie è raccontata da Il Resto del Carlino. Mancava da casa già da una settimana. Per questo la moglie, preoccupata, domenica mattina era andata in questura a Como a denunciarne la scomparsa. La denuncia sporta dalla donna confermava il racconto dell’uomo: dopo un dissidio familiare era uscito di casa a piedi e non aveva più fatto ritorno. Solo che nel mezzo ci sono stati all’incirca 450 chilometri percorsi, con una media di 65 chilometri al ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Avevato con lae perlaun uomo di 48 anni ha cominciato are senza sosta ritrovandosi a percorrere 450 km, quelli che dalo hanno condotto a, dove è stato ridai carabinieri infreddolito e stanco ma cosciente e lucido. La storie è raccontata da Il Resto del Carlino. Mancava da casa già da una settimana. Per questo la, preoccupata, domenica mattina era andata in questura aa denunciarne la scomparsa. La denuncia sporta dalla donna confermava il racconto dell’uomo: dopo un dissidio familiare era uscito di casa a piedi e non aveva più fatto ritorno. Solo che nel mezzo ci sono stati all’incirca 450 chilometri percorsi, con una media di 65 chilometri al ...

