La Turchia prepara una nuova operazione contro i curdi

A poco più di un anno dall'avvio dell'operazione Peace Spring portata avanti dalla Turchia contro il nord-est della Siria a maggioranza curda, la tensione è tornata a salire a causa di un possibile nuovo attacco di Ankara contro la regione del Rojava. I curdi infatti si stanno preparando per una nuova incursione delle truppe turche.

Migliaia di sfollati sono diretti verso Erevan, sullo sfondo della crisi interna armena. La Francia prova a recuperare spazio di manovra nella regione ma tace come Bruxelles, interessata alle fornitur ...

Offerti fino a 10 milioni per informazioni utili alla sua cattura. La mossa aumenta il pressing sull’Iran e sulla Turchia. Inoltre, il gruppo stesso deve decidere se scaricarlo.

