Insulti all’arbitro | due giornate a Morata | niente derby e Genoa

(Di martedì 1 dicembre 2020) La Juventus dovrà fare a meno di Alvaroper due partite: ilcon il Torino e la trasferta contro il. Il giudice sportivo ha infatti squalificato l`attaccante per duein seguito all`espulsione rimediata a Benevento "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al direttore di gara un'espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo"."Quello era un rigore imbarazzante" la frase accompagnata da una parolaccia di troppo cheavrebbe rivolto all'arbitro Pasqua, reo di non aver sanzionato con il rigore un intervento ai danni dello spagnolo proprio nel finale della partita del Vigorito. Una parolina che costringerà Pirlo a fare a meno per le prossime due gare di campionato del suo attaccante più in forma e quello con cui Ronaldo sembra dialogare al meglio. ...