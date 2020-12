GF Vip nomination ieri sera 30 novembre 2020 (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo l’eliminazione di Enock Balotelli sono state annunciate le nomination del GF Vip ieri sera 30 ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo l’eliminazione di Enock Balotelli sono state annunciate ledel GF Vip30 ...

stefyorlandobot : RT @gfvipsondaggi1: ??CHE VIP VOLETE SALVARE??? Ricordatevi che chi verrà salvato con la % più alta sarà immune, gli altri semplicemente pot… - Affaritaliani : Grande Fratello Vip 5, Enock eliminato. Gregoraci vs Salemi. Pioggia di nomination - Frances20605059 : Non dimentichiamoci del televoto prolungato e dell'aggiunta allo stesso di altri 6 vip solo perché c'era lei in nom… - Affaritaliani : Grande Fratello Vip 5, Enock eliminato. Gregoraci vs Salemi. Pioggia di nomination - avni00499711 : RT @Iividkid: Io non so più in che lingua dirlo, SI VOTA IL VIP CHE SI VUOLE RENDERE IMMUNE, quello meno votato NON ANDRÀ IN NOMINATION #GF… -