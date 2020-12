Formula 1, Hamilton positivo al Covid (Di martedì 1 dicembre 2020) Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid. Il pilota Mercedes, già campione del mondo, si era sottoposto la scorsa settimana a tre test, tutti negativi. Ad annunciare la sua positività la Mercedes attraverso una nota: “Lewis è stato testato tre volte la scorsa settimana e ha dato ogni volta un risultato negativo, l’ultimo dei quali è stato domenica pomeriggio sul circuito internazionale del Bahrain come parte del programma di test standard del fine settimana di gara”. Continua il comunicato della casa automobilistica: “Tuttavia, si è svegliato lunedì mattina con sintomi lievi ed è stato informato allo stesso tempo che un contatto prima dell’arrivo in Bahrein era successivamente risultato positivo. Lewis ha quindi effettuato un ulteriore test e ha dato un risultato positivo, confermato da un nuovo ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 dicembre 2020) Lewisè risultatoal. Il pilota Mercedes, già campione del mondo, si era sottoposto la scorsa settimana a tre test, tutti negativi. Ad annunciare la sua positività la Mercedes attraverso una nota: “Lewis è stato testato tre volte la scorsa settimana e ha dato ogni volta un risultato negativo, l’ultimo dei quali è stato domenica pomeriggio sul circuito internazionale del Bahrain come parte del programma di test standard del fine settimana di gara”. Continua il comunicato della casa automobilistica: “Tuttavia, si è svegliato lunedì mattina con sintomi lievi ed è stato informato allo stesso tempo che un contatto prima dell’arrivo in Bahrein era successivamente risultato. Lewis ha quindi effettuato un ulteriore test e ha dato un risultato, confermato da un nuovo ...

rtl1025 : ?? Il campione del mondo di Formula Uno #Lewis #Hamilton è risultato positivo al test per il #COVID19. Salterà per q… - SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 @LewisHamilton positivo al #Covid19, non parteciperà al #SakhirGP #SkyMotori #F1 - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Deletraz e #Juncadella si sono proposti alla #Mercedes per sostituire #Hamilton nel #SakhirGP - simone_presta : @Fuori_Pista Russell batterebbe Bottas e non farebbe bene all'immagine di Hamilton. Prenderanno qualcuno che non gu… - FrederickSeb : RT @andrea_gardenal: Viste le tempistiche 'standard' per lo sviluppo dei sintomi da Covid, è realistico pensare che #Hamilton sia diventato… -