Favre | “Non dovevamo perdere col Colonia | ma ora guardiamo avanti Concentrati sulla Lazio”

Il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio di Champions League:"Meunier sicuramente non giocherà. Per quanto riguarda Guerreiro dobbiamo aspettare, ieri si è allenato individualmente. Anche Emre Can dobbiamo monitorarlo.La sconfitta col Colonia in Bundesliga? Non doveva succedere. Ma non possiamo cambiare il risultato e dobbiamo guardare avanti. Il nostro focus ora è sulla partita di domani".

