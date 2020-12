Disponibile ora il video ufficiale di Fuoco di Leon Branco (Di martedì 1 dicembre 2020) Il 24 novembre è stato pubblicato per Dome Recording/Believe il video ufficiale di “Fuoco“, singolo che vede la collaborazione tra Leon Branco e Kanova, su una produzione Pashabeats. L’intento di Leon Branco è quello di portare il reggaeton ad un livello più alto, e migliorarne la considerazione da parte del pubblico.Nonostante ci troviamo di fronte alle classiche sonorità latine, è la capacità comunicativa di Leon Branco, performer alla costante ricerca di metriche, flow e linee vocali sempre più fresche, a rendere il brano innovativo. Un plauso va al giovane Kanova, in grado di donare una sfumatura più dark al pezzo con le sue 16 barre, e all’immancabile strumentale di Pashabeats, che ancora una volta si pone come un producer ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 1 dicembre 2020) Il 24 novembre è stato pubblicato per Dome Recording/Believe ildi ““, singolo che vede la collaborazione trae Kanova, su una produzione Pashabeats. L’intento diè quello di portare il reggaeton ad un livello più alto, e migliorarne la considerazione da parte del pubblico.Nonostante ci troviamo di fronte alle classiche sonorità latine, è la capacità comunicativa di, performer alla costante ricerca di metriche, flow e linee vocali sempre più fresche, a rendere il brano innovativo. Un plauso va al giovane Kanova, in grado di donare una sfumatura più dark al pezzo con le sue 16 barre, e all’immancabile strumentale di Pashabeats, che ancora una volta si pone come un producer ...

