Champions League, l’Inter si qualifica se: tutte le combinazioni (Di martedì 1 dicembre 2020) Situazione davvero complicata quella dei nerazzurri di Antonio Conte. È difficile, infatti, che i meneghini di Suning riusciranno a staccare il pass per gli ottavi di finale della Champions League. Un cammino davvero accidentato, quello di Romelu Lukaku e compagni nella massima competizione europea per club: due sconfitte contro il Real Madrid e due pareggi con Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach. Due punti in quattro gare che hanno piazzato la compagine di Conte all’ultimo posto in classifica con 2 punti ed un distacco di 5 lunghezze sulla compagine spagnola di Zinedine Zidane attualmente seconda. Non dipenderà soltanto dai nerazzurri che, comunque, dovranno incamerare 6 punti nelle ultime due gare per sperare nel miracolo: l’Inter si qualifica se anche altri risultati s’incastreranno a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Situazione davvero complicata quella dei nerazzurri di Antonio Conte. È difficile, infatti, che i meneghini di Suning riusciranno a staccare il pass per gli ottavi di finale della. Un cammino davvero accidentato, quello di Romelu Lukaku e compagni nella massima competizione europea per club: due sconfitte contro il Real Madrid e due pareggi con Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach. Due punti in quattro gare che hanno piazzato la compagine di Conte all’ultimo posto in classifica con 2 punti ed un distacco di 5 lunghezze sulla compagine spagnola di Zinedine Zidane attualmente seconda. Non dipenderà soltanto dai nerazzurri che, comunque, dovranno incamerare 6 punti nelle ultime due gare per sperare nel miracolo:sise anche altri risultati s’incastreranno a ...

