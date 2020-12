Cesare Mirabelli | I manager non possono gestire da soli i miliardi del Recovery

(Di martedì 1 dicembre 2020) Professor, sembra che i fondi delplan saranno gestiti da una governance piramidale con 300 esperti sotto seiprovenienti dalle partecipate statali a loro volta coordinati da una “cabina di regia” di ministri ancora piuttosto fumosa. Che scelta è? Una scelta che impone qualche riflessione. Intanto, si tratta dell’istituzione di nuovi uffici pubblici, che come tutti gli altri dovranno essere organizzati secondo disposizioni di legge. Quindi, immagino che ci sarà una base legislativa per questa struttura che apparentemente assumerà compiti altrimenti di pertinenza di altre amministrazioni. Ma bisognerà anche capire le funzioni e l’organizzazione: la struttura si occuperà di selezione dei progetti o di esecuzione delle attività? Quando parla di base legislativa, presume un decreto ...

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Mirabelli

L'HuffPost

Il costituzionalista ricorda come sia fondamentale il ruolo del parlamento per spendere i 209 miliardi: "Non può essere informato all'ultimo" ...La corretta ripartizione delle risorse pubbliche tra le diverse aree del Paese è un elemento sostanziale per l’adeguato funzionamento delle istituzioni e per il godimento di un pari livello di servizi ...