Can Yaman: a gennaio torna in Italia per Ferzan Ozpetek (Di martedì 1 dicembre 2020) Oltre alle novità sulla programmazione di “Daydreamer – Le Ali del Sogno”, per gennaio c’è n’è un’altra bellissima per Can Yaman e le sue ammiratrici. Riguarda nientemeno che Ferzan Ozpetek! Ecco i dettagli della news! Can Yaman: l’annuncio Diversi siti turchi, per primo Tv200.com, informano che il divo tornerà in Italia a gennaio per incontrare di nuovo il regista di tanti celeberrimi film, che da anni vive a Roma. La notizia, ovviamente, è rimbalzata anche nel nostro Paese. Come non ricordare l’incontro tra Can e il Maestro Ozpetek a settembre dopo tante richieste da parte delle fan? Erano stati immortalati mentre, mascherina sul volto, si salutavano, posavano insieme sorridenti e poi pranzavano su una terrazza. E’ chiaro che abbiano parlato anche ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 1 dicembre 2020) Oltre alle novità sulla programmazione di “Daydreamer – Le Ali del Sogno”, perc’è n’è un’altra bellissima per Cane le sue ammiratrici. Riguarda nientemeno che! Ecco i dettagli della news! Can: l’annuncio Diversi siti turchi, per primo Tv200.com, informano che il divo tornerà inper incontrare di nuovo il regista di tanti celeberrimi film, che da anni vive a Roma. La notizia, ovviamente, è rimbalzata anche nel nostro Paese. Come non ricordare l’incontro tra Can e il Maestroa settembre dopo tante richieste da parte delle fan? Erano stati immortalati mentre, mascherina sul volto, si salutavano, posavano insieme sorridenti e poi pranzavano su una terrazza. E’ chiaro che abbiano parlato anche ...

bellaross78 : RT @Le_Yamanine: .....A noi no tantissimo ,di più...???????? @canyaman1989 @UmutDuY @cuneytsayil @ilkerbilgi @guldemcan @c_ofcanyaman @MerveEK… - Arancha42138656 : RT @Le_Yamanine: .....A noi no tantissimo ,di più...???????? @canyaman1989 @UmutDuY @cuneytsayil @ilkerbilgi @guldemcan @c_ofcanyaman @MerveEK… - Frances81737925 : @Sandra09469875 Ma... ?? secondo me parla di Can Yaman, però non l'ho letto e mi potrei anche sbagliare ?????? - Yousra74868509 : @canyaman1989 Sappi che hai un pubblico che ti adora, sei un bravissimo attore.Sono metà italiana????e metà marocchin… - sissi17289700 : RT @Le_Yamanine: .....A noi no tantissimo ,di più...???????? @canyaman1989 @UmutDuY @cuneytsayil @ilkerbilgi @guldemcan @c_ofcanyaman @MerveEK… -