Brusaferro | “Virus durerà ancora un anno e mezzo”

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) Secondo le previsioni di Silvio, il Coronavirus resterà con noiper molto. Une mezzo, per la precisione. “Ci accompagnerà per un altroe mezzo circa”. Ha detto l’esperto, sottolineando come “quello causato dalla pandemia è uno stress che non è stato puntiforme, come un terremoto o un’alluvione. Stiamo mettendo in atto strategie di adattamento che lasceril segno in futuro, alcune probabilmente in maniera permanente”. Forse, quindi, potremo vedere la fine verso giugno 2022. Previsioni molto meno ottimistiche di quelle avanzate dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ad esempio, che ha ipotizzato ottobre 2021.sottolinea, inoltre, l’importanza della prevenzione. “Dovremmo aver imparato che la prevenzione è il momento cruciale ...