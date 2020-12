Borussia Mönchengladbach-Inter 2-3: Conte vince grazie a Lukaku e spera. I nerazzurri ancora in corsa in Champions (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’Inter è viva. L’Inter di Conte, quella operaia, che preferisce Darmian ad Hakimi e lascia fuori Eriksen, ma ora ha un’anima. Ma anche l’Inter che non è ancora e forse non sarà mai completamente di Conte, perché sempre “pazza”, in grado di fare e disfare, capace di soffrire sempre, anche quando gioca bene, anche quando la partita pare chiusa. L’Inter che con tutte le sue contraddizioni vince finalmente una partita in Champions League: 3-2 sul campo del Borussia Monchengladbach, rete di Darmian, doppietta di Lukaku. In mezzo una doppietta (quasi tripletta, col gol dell’eliminazione annullato dal Var), un sacco di emozioni, un finale ancora non scritto. Chissà se è troppo tardi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’è viva. L’di, quella operaia, che preferisce Darmian ad Hakimi e lascia fuori Eriksen, ma ora ha un’anima. Ma anche l’che non èe forse non sarà mai completamente di, perché sempre “pazza”, in grado di fare e disfare, capace di soffrire sempre, anche quando gioca bene, anche quando la partita pare chiusa. L’che con tutte le sue contraddizionifinalmente una partita inLeague: 3-2 sul campo delMonchengladbach, rete di Darmian, doppietta di. In mezzo una doppietta (quasi tripletta, col gol dell’eliminazione annullato dal Var), un sacco di emozioni, un finalenon scritto. Chissà se è troppo tardi. ...

