Analisi di prezzo di Cosmos, PotCoin, e Theta (Di martedì 1 dicembre 2020) Tutte le principali criptovalute sono aumentate nella giornata di ieri e questi aumenti riguardano anche il prezzo di Cosmos, PotCoin e Theta. Bitcoin è salito di nuovo sopra 19.000$, indicando che il prezzo potrebbe raggiungere il livello di resistenza di 20.000$ questo dicembre. Cosmos (ATOM) è quotato di nuovo sopra il livello di 5,5$ Cosmos (ATOM) è una delle criptovalute che non dovresti ignorare, ma c'è ancora un livello di incertezza attorno a questo progetto. Questa criptovaluta è crollata da 8,7$ a 4$ in meno di tre mesi e il prezzo attuale è di circa 5,50$. Fonte dei dati: tradingview.comIn questo grafico, ho segnato livelli di resistenza e supporto significativi. I livelli di supporto critici sono 5$ e 4$, mentre invece 6$ e 7$ ...

