Sì alle Domande di Messa a disposizione anche per iscritti in GPS, via libera dal MIUR. Docenti.it (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Ministero dell’Istruzione con nota inviata ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali ha emanato delle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente assunto a seguito di Messa a disposizione (MAD) relativamente all’anno scolastico 2020/2021. La questione riguarda la copertura di cattedre e ore non assegnate anche dopo la conclusione delle L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Ministero dell’Istruzione con nota inviata ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali ha emanato delle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente assunto a seguito di(MAD) relativamente all’anno scolastico 2020/2021. La questione riguarda la copertura di cattedre e ore non assegnatedopo la conclusione delle L'articolo .

SusannaCeccardi : La risposta dei nomadi alle domande dei carabinieri è stata 'noi non ne sappiamo niente'. - matteosalvinimi : Dopo le nostre proposte degli ultimi giorni, domani alle 16.30 avrò un confronto con il country manager di #Amazon.… - istsupsan : ?Come vengono raccolti i dati dei casi di #COVID19 nel sistema di sorveglianza dell’ISS? Come si definiscono i dece… - orizzontescuola : Sì alle Domande di Messa a disposizione anche per iscritti in GPS, via libera dal MIUR. - gieffeci71 : RT @SusannaCeccardi: La risposta dei nomadi alle domande dei carabinieri è stata 'noi non ne sappiamo niente'. -

Ultime Notizie dalla rete : alle Domande Buoni spesa, a Fucecchio via alle domande - IlCuoioInDiretta IlCuoioInDiretta Conte, ipotesi di abuso d'ufficio: la fidanzata a casa con la scorta

L'INCHIESTAROMA Potrebbe finire all'esame del Tribunale dei ministri il fascicolo aperto dal pm Carlo Villani sull'uso della scorta di Giuseppe Conte da parte di Olivia Paladino, compagna ...

Scorta e auto blu alla fidanzata di Conte, il Viminale chiarisce

Il ministero dell’Interno ha fatto chiarezza riguardo l’inchiesta della Procura di Roma sull’uso della scorta e dell’auto blu da parte di Olivia ...

L'INCHIESTAROMA Potrebbe finire all'esame del Tribunale dei ministri il fascicolo aperto dal pm Carlo Villani sull'uso della scorta di Giuseppe Conte da parte di Olivia Paladino, compagna ...Il ministero dell’Interno ha fatto chiarezza riguardo l’inchiesta della Procura di Roma sull’uso della scorta e dell’auto blu da parte di Olivia ...