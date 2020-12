Sergio Perez e il futuro in Formula 1: RedBull o anno sabbatico (Di lunedì 30 novembre 2020) Sergio Perez in una diretta sul suo profilo Youtube ha chiarito la sua posizione in Formula 1 riguardo all’anno 2021. Attualmente in trattativa con RedBull, deciderà cosa fare solo una volta presa una decisione su Albon. In ogni caso il messicano ha tutt’altro che intenzione di abbandonare la Formula 1. Se dovesse prendersi un anno sabbatico, avrebbe già intenzione di ritornare nel 2022, anno per il quale dichiara di avere già delle possibili offerte. Sergio Perez e il suo futuro in Formula 1 Perez inizia la diretta con un videoclip che mostra suoi ricordi in Formula 1, lasciando intendere quindi di stare per ritirarsi dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 novembre 2020)in una diretta sul suo profilo Youtube ha chiarito la sua posizione in1 riguardo all’2021. Attualmente in trattativa con, deciderà cosa fare solo una volta presa una decisione su Albon. In ogni caso il messicano ha tutt’altro che intenzione di abbandonare la1. Se dovesse prendersi un, avrebbe già intenzione di ritornare nel 2022,per il quale dichiara di avere già delle possibili offerte.e il suoininizia la diretta con un videoclip che mostra suoi ricordi in1, lasciando intendere quindi di stare per ritirarsi dalla ...

