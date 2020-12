Mes: Sensi (Pd), 'con accordo Eurogruppo verso Europa più forte' (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "L'accordo sulla riforma del MES trovato all'Eurogruppo va nella direzione di una comune assunzione di responsabilità e di novità importante. Una Europa che cambia e che sa cambiare i suoi strumenti e' una Europa più forte". Lo scrive in un tweet il deputato dem, Filippo Sensi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "L'sulla riforma del MES trovato all'va nella direzione di una comune assunzione di responsabilità e di novità importante. Unache cambia e che sa cambiare i suoi strumenti e' unapiù". Lo scrive in un tweet il deputato dem, Filippo

TV7Benevento : Mes: Sensi (Pd), 'con accordo Eurogruppo verso Europa più forte'... - TV7Benevento : Mes: Sensi, 'non vorrei essere in panni Pse se M5S chiede ingresso...'... - GabrieleIuvina1 : @frankeyboard68 @CarloStagnaro @istbrunoleoni @gualtierieurope Il MES può chiedere agli Stati di intervenire sulle… - NavyDavidBeer99 : @Mauro63368169 @La_manina__ E quindi è giusto farci inculare da 4 burocrati che hanno l'immunità assoluta nei confr… - NavyDavidBeer99 : @paulolden1 Esatto. E per fallimento significa il non riuscire a rispettare le pesanti condizioni imposte da burocr… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Sensi HTTP/1.1 Server Too Busy