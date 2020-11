‘Live – Non è la D’Urso’, Guendalina Tavassi e la diffusione dei video hot: parla per la prima volta il marito Umberto D’Aponte (Di lunedì 30 novembre 2020) Ieri sera a Live – Non è la D’Urso è intervenuto anche Umberto D’Aponte, marito di Guendalina Tavassi, che in questi giorni è al centro di una terribile vicenda. All’ex concorrente del Grande Fratello 11 è stato, infatti, hackerato l’account iCloud e in poche ore alcuni suoi video privati ed intimi presenti sul telefono e destinati al compagno sono finiti in giro per rete, destando la disperazione della donna. L’imprenditore napoletano, visibilmente provato da tutta questa situazione, ha parlato per la prima volta alle telecamere di Barbara D’Urso raccontando il suo stato d’animo (QUI il video): Sto male. Sono arrabbiato per tutto quello che la mia famiglia sta subendo in questo periodo. Guenda è più forte di me. Io ... Leggi su isaechia (Di lunedì 30 novembre 2020) Ieri sera a Live – Non è la D’Urso è intervenuto anchedi, che in questi giorni è al centro di una terribile vicenda. All’ex concorrente del Grande Fratello 11 è stato, infatti, hackerato l’account iCloud e in poche ore alcuni suoiprivati ed intimi presenti sul telefono e destinati al compagno sono finiti in giro per rete, destando la disperazione della donna. L’imprenditore napoletano, visibilmente provato da tutta questa situazione, hato per laalle telecamere di Barbara D’Urso raccontando il suo stato d’animo (QUI il): Sto male. Sono arrabbiato per tutto quello che la mia famiglia sta subendo in questo periodo. Guenda è più forte di me. Io ...

