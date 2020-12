Gscience affida la guida dell’Academy a Jason Cowman | “Colpiti dalla sua preparazione”

Leggi su esports247

(Di lunedì 30 novembre 2020), società che si occupa delle prestazioni e della salute negli esports, ha nominato, l’attuale capo dello sviluppo atletico della squadra nazionale di rugby irlandese (IRFU), come suo consulente scientifico.sarà responsabile dell’assistenza allo sviluppo continuo di Optimal, un sistema di monitoraggio degli atleti di esports,ndo anche laCoaching Academy per aiutare a creare la “prossima generazione di allenatori” del settore. “La credibilità che questo team porta alla scienza dei giochi è eccezionale. Al momento non esiste un team in grado di competere con l’equilibrio che riescono a mettere in campo, tra le loro capacità scientifiche e la loro competenza ed esperienza nel settore – ha detto– È un team di brave ...