Farmaci per bimbi da rivendere on line, sequestro in porto a Genova: «Sono pericolosi» (Di lunedì 30 novembre 2020) Blitz di Guardia di finanza e Agenzia delle dogane, i medicinali erano stipati in contenitori arrivati da India e Cina. Trovati anche antinfiammatori contraffatti con metalli pesanti

Avvenire_Nei : Bari. Apre l'Emporio della salute: farmaci per chi non può comprarli. Nel 'Villaggio del fanciullo' l'iniziativa di… - DaniloToninelli : In arrivo con #RistoriTer altri 2 miliardi: 1,45 a fondo perduto per attività economiche, 400 mln di aiuti alimenta… - ilfoglio_it : Per Gratteri 'la 'ndrangheta punta a entrare in società che gestiscono la produzione di farmaci e vaccini. Quello d… - BluDiChina : @IlCardone @InMonsterland @AlfioKrancic Il sistema immunitario se ne va per i fatti suoi anche coi vaccini, se è pe… - AlzheimerRiese : Il pericolo dei farmaci-Z per i pazienti con demenza -

Ultime Notizie dalla rete : Farmaci per Apre l'Emporio della salute: farmaci per chi non può comprarli Avvenire Rapporto Oasi 2020. Nel Ssn arrivano nuovi finanziamenti e più personale sanitario. Ma non bastano se manca una seria programmazione

Sarà presentata domani la nuova edizione del Rapporto Oasi 2020 elaborato dai ricercatori del Cergas SDA Bocconi. Al centro l’impatto che l’emergenza covid ha avuto sulla sanità in termini di sistema.

Terapia genica della talassemia, una via innovativa

Il team di Paolo Moi sulla strada per la guarigione dalla patologia. La ricerca, unica in Italia e seconda del genere al mondo, è stata pubblicata dalla rivista British Journal of Haematology ...

