F1, GP Bahrain 2020: i promossi e bocciati. Hamilton dominante, Red Bull e McLaren in palla. Disastro Bottas e Ferrari (Di lunedì 30 novembre 2020) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Bahrain 2020, quindicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Una gara che verrà ricordata in primis per il pauroso incidente che ha visto protagonista al via Romain Grosjean, uscito illeso dalla sua Haas in fiamme dopo un botto terribile contro le barriere. La pista, dopo la bandiera rossa, ha poi fornito delle indicazioni interessanti con le grandi difficoltà della Ferrari e le ottime performance di Red Bull e McLaren. Andiamo a scoprire dunque nel dettaglio i promossi ed i bocciati del Gran Premio del Bahrain 2020 di Formula 1. promossi Lewis Hamilton: Vittoria strameritata e costruita fin dalla prima sessione di prove ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Lewisha vinto il Gran Premio del, quindicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Una gara che verrà ricordata in primis per il pauroso incidente che ha visto protagonista al via Romain Grosjean, uscito illeso dalla sua Haas in fiamme dopo un botto terribile contro le barriere. La pista, dopo la bandiera rossa, ha poi fornito delle indicazioni interessanti con le grandi difficoltà dellae le ottime performance di Red. Andiamo a scoprire dunque nel dettaglio ied idel Gran Premio deldi Formula 1.Lewis: Vittoria strameritata e costruita fin dalla prima sessione di prove ...

SkySportF1 : ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ?… - SkySport : Grosjean, pauroso incidente al GP del Bahrain di F1. FOTO e VIDEO - SkySportF1 : ? SUBITO SAFETY CAR AL RESTART ? (giro 3/57 ??) Cappottato Stroll dopo un contatto con Kvyat Il LIVE ?… - il_format : Romain Grosjean illeso dopo la partenza choc nel GP in Bahrain - mistermeo : RT @SkyTG24: F1, pauroso incidente per Grosjean in Bahrain: vettura spezzata in due e in fiamme. VIDEO -