Dl Sicurezza | Bignami Fdi | ‘in gioco ingenti interessi economici’

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – "Secondo noi ci sono due priorità per le quali siete interessati ad approvare questo decreto. E' innegabile che con la ripresa del fenomeno immigratorio, si affianca l'affluenza di ingenti somme di denaro che sono notoriamente vicine al vostro mondo". Lo ha detto in Aula alla Camera il deputato di Fdi, Galeazzo Bignami, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo al ddl di conversione del decreto Sicurezza, che modifica le norme dei precedenti decreti Salvini.

