Civico 22 sulla chiusura delle scuole | “Il gioco del sindaco | yo-yo con i bambini”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota dell’associazione22 che commenta la decisione del primo cittadino di Benevento in merito alla: “Nel tentativo di spiegare lailparla di numeriincidenza dell’epidemia che sembra non corrispondano a quelli dell’Asl. Per una seria analisi e per una seria spiegazione di scelte ragionate e motivate bisognerebbe sapere quanti sono i casi a Benevento, come sono localizzati (per età, ecc.), quale l’indice RT nel comune e come è cambiato negli ultimi 15 giorni, quale il risultato dello screening tra genitori e alunni, quali le capacità di monitorare la situazione per il futuro con tamponi rapidi. Di tutto questo non ...