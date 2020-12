Chianti Classico: firmato protocollo d’intesa col Consolato Generale Usa a Firenze (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Consorzio Vino Chianti Classico è uno degli interlocutori coinvolti, grazie all’ottima iniziativa del Prefetto di Firenze Laura Lega, nella firma di un protocollo di intesa con il Consolato Generale degli Stati Uniti d’America e tanti altri soggetti istituzionali. Il protocollo è volto a creare una rete di riferimento per gli studenti stranieri nel territorio metropolitano di Firenze. Scopo, non secondario, del protocollo è anche quello di mettere in pratica un’attività coordinata di prevenzione dei rischi per la sicurezza, educando al “bere consapevole“. Con la firma del protocollo, avente validità triennale, le parti si sono impegnate nella redazione di un documento informativo per la migliore fruizione degli ... Leggi su winemag (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Consorzio Vinoè uno degli interlocutori coinvolti, grazie all’ottima iniziativa del Prefetto diLaura Lega, nella firma di undi intesa con ildegli Stati Uniti d’America e tanti altri soggetti istituzionali. Ilè volto a creare una rete di riferimento per gli studenti stranieri nel territorio metropolitano di. Scopo, non secondario, delè anche quello di mettere in pratica un’attività coordinata di prevenzione dei rischi per la sicurezza, educando al “bere consapevole“. Con la firma del, avente validità triennale, le parti si sono impegnate nella redazione di un documento informativo per la migliore fruizione degli ...

Vino: da Gallo nero ‘wine education’ studenti e studentesse americani a Firenze

Le parti si sono impegnate nella redazione di un documento per la migliore fruizione degli spazi e delle opportunità del territorio fiorentino.

