Solskjaer: "Bruno Fernandes come Cristiano Ronaldo" (Di domenica 29 novembre 2020) Dichiarazioni forti quelle del tecnico del Manchester United, One Gunnar Solskjaer, che ha parlato del suo leader, Bruno Fernandes, ex centrocampista anche di Sampdoria e Udinese. Per il tecnico, Fernandes, portoghese, ha la stessa personalità di Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole: "Bruno ha quella presenza potente in campo, come Cristiano Ronaldo e un'influenza e un impatto sui suoi compagni di squadra. Basta guardare i risultati che abbiamo avuto da quando è entrato. Ha un sacco di energia, ha la leadership, è un giocatore di squadra, che è la chiave ora per andare avanti". Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

