Roma, 'beccati' in un pub aperto oltre l'orario consentito: clienti sanzionati e locale chiuso (Di domenica 29 novembre 2020) Proseguono i quotidiani controlli anti Covid-19. Nella serata di ieri i Carabinieri del Gruppo di Roma, in due distinti interventi, hanno disposto la chiusura provvisoria di un locale e sanzionato 35 persone, per violazione delle norme previste dal DPCM del 24 ottobre. chiuso un locale in Vicolo del Cinque In particolare poco dopo le 19, i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno notato, in un locale, situato in Vicolo del Cinque, attraverso i vetri della porta d'ingresso chiusa, un gruppo di persone all'interno. Scattato il controllo, i militari hanno accertato la presenza di 20 persone, tra chi banchettava seduto ai tavoli e chi era in attesa di essere servito. I Carabinieri hanno identificato il titolare ed hanno disposto la chiusura provvisoria di 3 giorni dell'esercizio ...

