Renato Zero da Mara Venier? Così in studio, esplode la polemica-Covid: quello stranissimo "errore" su Rai 1 (Di domenica 29 novembre 2020) Inizio con polemica, per la puntata di Domenica In di domenica 29 novembre, in onda rigorosamente su Rai 1. Il primissimo ospite di Mara Venier è Renato Zero. Prima una lunga intervista, poi un'esibizione, dunque una seconda parte di intervista. Ma il punto è che prima delle note, prima della musica, Zero e la mitica Zia Mara erano seduti molto vicini, probabilmente al di sotto delle norme di sicurezza previste al tempo del coronavirus e fatte rispettare con tanto zelo in tv. Ed erano anche senza mascherina. Probabilmente, una piccola distrazione. Ma tant'è, subito i social si sono scatenati, rimproverando l'errore alla Venier e al suo ospite. "Si sono anche tenuti per mano", facevano notare gli internauti. Poi, dopo le canzoni, Zia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Inizio con, per la puntata di Domenica In di domenica 29 novembre, in onda rigorosamente su Rai 1. Il primissimo ospite di. Prima una lunga intervista, poi un'esibizione, dunque una seconda parte di intervista. Ma il punto è che prima delle note, prima della musica,e la mitica Ziaerano seduti molto vicini, probabilmente al di sotto delle norme di sicurezza previste al tempo del coronavirus e fatte rispettare con tanto zelo in tv. Ed erano anche senza mascherina. Probabilmente, una piccola distrazione. Ma tant'è, subito i social si sono scatenati, rimproverando l'allae al suo ospite. "Si sono anche tenuti per mano", facevano notare gli internauti. Poi, dopo le canzoni, Zia ...

oznuca : Mia zia e mia mamma (tutte sulla sessantina) sono rimaste indignate del fatto che Achille Lauro non abbia vinto San… - BALDINIPAOLA : Sono poche le certezze che ho. E sono poche le cose di cui sono felice. Una delle mie granitiche certezze è la fel… - borraccino_ : RT @anitasapienza: Renato Zero non è un cantautore, è la Storia. #DomenicaIn - Serra_nda : Ma che occhiali strepitosi ha Renato Zero? - cr_afiki : Renato Zero è ciò di cui avevo bisogno questa domenica. #domenicain -