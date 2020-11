Mes | Sassoli | ' Speriamo che lunedì l' Italia voti la riforma'

(Di domenica 29 novembre 2020) Il Mes 'è uno strumento non dell'Unione europea ma dei governi, per questo non si può imporre'. E' quanto afferma il presidente del Parlamento europeo, David, aggiungendo che 'per la...

Il Mes "è uno strumento non dell'Unione europea ma dei governi, per questo non si può imporre". E' quanto afferma il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, aggiungendo che "per la riforma ...È insensato sostenere che approviamo la revisione del Mes, ma non lo utilizziamo: il danno deriva dalle modifiche normative che ...