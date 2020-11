La Rai (ma non tutta) si scusa con Morra. Lega e Forza Italia rilanciano: «Deve dimettersi dall’Antimafia» (Di domenica 29 novembre 2020) Si chiude, si direbbe definitivamente, la polemica che aveva travolto Nicola Morra, senatore del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Antimafia, dopo le sue dichiarazioni su Jole Santelli, la presidente della Regione Calabria morta di cancro poco più di un mese fa, e i suoi strali sulle vicende calabresi. Per quelle parole, la trasmissione di Rai 3 aveva escluso Morra dalla trasmissione Titolo V, ottenendo in risposta l’indignazione della maggioranza contro la Rai al grido di «censura senza precedenti». Oggi viale Mazzini si scusa. A leggere la breve lettera della Rai è Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, il suo programma in cui ha ospitato proprio Morra. La missiva contiene le scuse di viale Mazzini per il modo in cui è stata rinviata la presenza del senatore grillino alla trasmissione «per errori ... Leggi su open.online (Di domenica 29 novembre 2020) Si chiude, si direbbe definitivamente, la polemica che aveva travolto Nicola, senatore del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Antimafia, dopo le sue dichiarazioni su Jole Santelli, la presidente della Regione Calabria morta di cancro poco più di un mese fa, e i suoi strali sulle vicende calabresi. Per quelle parole, la trasmissione di Rai 3 aveva esclusodalla trasmissione Titolo V, ottenendo in risposta l’indignazione della maggioranza contro la Rai al grido di «censura senza precedenti». Oggi viale Mazzini si. A leggere la breve lettera della Rai è Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, il suo programma in cui ha ospitato proprio. La missiva contiene le scuse di viale Mazzini per il modo in cui è stata rinviata la presenza del senatore grillino alla trasmissione «per errori ...

