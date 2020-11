Grande Fratello Vip 5, Flavio Briatore: “Ho portato Nathan Falco a Dubai per un motivo” (Di domenica 29 novembre 2020) Mentre Elisabetta Gregoraci è al Grande Fratello Vip 5, Flavio Briatore ha voluto spiegare come mai abbia portato il figlio Nathan Falco a Dubai. L’imprenditore piemontese ha scritto su Instagram: “Il GOSSIP non dorme mai. Sono andato a Dubai per lavoro, per l’apertura del nuovo concept Billionaire, che tra l’altro sta già riscuotendo un successo straordinario. Ho portato mio figlio Falco con me, assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire.Il motivo di questa mia decisione e’ stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio. Il resto sono pure fantasie e pettegolezzi”. In realtà, ... Leggi su gossipblog (Di domenica 29 novembre 2020) Mentre Elisabetta Gregoraci è alVip 5,ha voluto spiegare come mai abbiail figlio. L’imprenditore piemontese ha scritto su Instagram: “Il GOSSIP non dorme mai. Sono andato aper lavoro, per l’apertura del nuovo concept Billionaire, che tra l’altro sta già riscuotendo un successo straordinario. Homio figliocon me, assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire.Il motivo di questa mia decisione e’ stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio. Il resto sono pure fantasie e pettegolezzi”. In realtà, ...

