Due gol e un assist entrando dalla panchina, così Cavani eguaglia un record del suo allenatore Solskjaer (Di domenica 29 novembre 2020) Nella bella vittoria in rimonta per 3-2 del Manchester United in casa del Southampton c’è la firma di Edinson Cavani, subentrato a inizio ripresa al posto di Greenwood. L’attaccante uruguaiano ha iniziato subito con l’assist per il primo gol di Bruno Fernandes e poi si è messo in proprio segnando la doppietta decisiva per la rimonta dei Red Devils. Cavani è diventato il secondo giocatore nella storia del Manchester United ad essere direttamente coinvolto in almeno tre gol in una partita di Premier League dopo un ingresso dalla panchina. Il primo che ci era riuscito fu il suo attuale allenatore Ole Gunnar Solskjaer, che nel febbraio del 1999 firmò quattro gol contro il Nottingham Forest. Foto: Twitter Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Nella bella vittoria in rimonta per 3-2 del Manchester United in casa del Southampton c’è la firma di Edinson, subentrato a inizio ripresa al posto di Greenwood. L’attaccante uruguaiano ha iniziato subito con l’per il primo gol di Bruno Fernandes e poi si è messo in proprio segnando la doppietta decisiva per la rimonta dei Red Devils.è diventato il secondo giocatore nella storia del Manchester United ad essere direttamente coinvolto in almeno tre gol in una partita di Premier League dopo un ingresso. Il primo che ci era riuscito fu il suo attualeOle Gunnar, che nel febbraio del 1999 firmò quattro gol contro il Nottingham Forest. Foto: Twitter Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo al Mapei Stadium, siamo avanti di due gol!?? #SassuoloInter 0?-2? ?? #Sanchez 4'… - juventusfc : 42' |????| ANCORA LUI! ANCORA CR7 ?? Corner di @Cuadrado, sponda di @Merihdemiral e come sempre @Cristiano sente l'… - ZZiliani : #Ibrahimovic ha esultato più in tribuna per i due gol di Romagnoli e Kessie che in campo per i gol segnati in 21 an… - Basilio93744483 : RT @cinziam986: Ci aver scommesso dopo tutti quei gol sbagliati. Due punti persi! Il Cagliari, da sempre, non è capace a gestire in gol di… - MondoPrimavera : ?Tante emozioni nel match di #Sambenedettese #Legnano in #SerieC?? -

Ultime Notizie dalla rete : Due gol Due gol e un assist, un super Cavani trascina il Man United ed eguaglia un record di Solskjaer TUTTO mercato WEB Il Milan non si ferma più: Romagnoli e Kessie risolvono la pratica viola

Il centrocampista sbaglia anche un rigore, la Fiorentina non entra mai veramente in partita nonostante qualche piccolo segnale positivo ...

Avellino sconfitto in casa dal Catania: due punti in 4 gare

Un’altra sconfitta al partenio dopo quella rimediata ad opera del catanzaro. Nelle ultime quattro gare la squadra di Braglia ha raccolto la miseria di due punti. Non è stata una gara interessante, que ...

Il centrocampista sbaglia anche un rigore, la Fiorentina non entra mai veramente in partita nonostante qualche piccolo segnale positivo ...Un’altra sconfitta al partenio dopo quella rimediata ad opera del catanzaro. Nelle ultime quattro gare la squadra di Braglia ha raccolto la miseria di due punti. Non è stata una gara interessante, que ...