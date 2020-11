David Lynch con Wisteria su Netflix (Di domenica 29 novembre 2020) David Lynch su Netflix? Sembra sia così. Dopo essere stato un divertente evento pandemico negli ultimi mesi, con i suoi video “What’s David Up To?” e i bollettini meteorologici sulla sua pagina YouTube, ora il regista sembra pronto a una nuova avventura. David Lynch su Netflix? Secondo quanto riferito da Welcome To Twin Peaks, il famoso autore sperimentale sta lavorando a un nuovo progetto per Netflix con il titolo provvisorio Wisteria. Secondo il sito dei fan dell’artista, la nuova serie è scritta e diretta da Lynch e dalla sua frequente collaboratrice Sabrina S. Sutherland, che sarebbe pronta a produrla. Nel frattempo, Industry Trade Production Weekly rileva che il progetto ha una data di inizio: maggio 2021. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 29 novembre 2020)su? Sembra sia così. Dopo essere stato un divertente evento pandemico negli ultimi mesi, con i suoi video “What’sUp To?” e i bollettini meteorologici sulla sua pagina YouTube, ora il regista sembra pronto a una nuova avventura.su? Secondo quanto riferito da Welcome To Twin Peaks, il famoso autore sperimentale sta lavorando a un nuovo progetto percon il titolo provvisorio. Secondo il sito dei fan dell’artista, la nuova serie è scritta e diretta dae dalla sua frequente collaboratrice Sabrina S. Sutherland, che sarebbe pronta a produrla. Nel frattempo, Industry Trade Production Weekly rileva che il progetto ha una data di inizio: maggio 2021. ...

