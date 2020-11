Cronaca di un amore non corrisposto, Carlo Buonerba ESCLUSIVA: “Vi racconto il mio primo libro” (Di domenica 29 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carlo Buonerba sta per uscire con Rossini Editore con il suo primo libro, “Cronaca di un amore non corrisposto”. Lo abbiamo intervistato in ESCLUSIVA. Le sue parole: “Il primo libro della mia carriera letteraria, volevo fosse in un certo senso un’opera con un forte senso dell’originalità e dello sperimentalismo. Indipendentemente dalle similitudini e dai parallelismi Leggi su youmovies (Di domenica 29 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sta per uscire con Rossini Editore con il suolibro, “di unnon”. Lo abbiamo intervistato in. Le sue parole: “Illibro della mia carriera letteraria, volevo fosse in un certo senso un’opera con un forte senso dell’originalità e dello sperimentalismo. Indipendentemente dalle similitudini e dai parallelismi

TheNoirZone : RT @MondaysVerse: #FilmNoir 348: Story of a Love Affair / Cronaca di un Amore (1950, Dir. Michelangelo Antonioni; in Italian) Starring Luci… - MondaysVerse : #FilmNoir 348: Story of a Love Affair / Cronaca di un Amore (1950, Dir. Michelangelo Antonioni; in Italian) Starrin… - CristianoSalma2 : @tizzide Cronaca di un amore mai esistito - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Roma, blitz in piazza Gimma: le panchine arcobaleno diventano tricolore. 'Si vuole impedire l'amore degli altri' https://t… - paolorm2012 : Roma, blitz in piazza Gimma: le panchine arcobaleno diventano tricolore. 'Si vuole impedire l'amore degli altri'… -

Ultime Notizie dalla rete : Cronaca amore Anna, volata in cielo a soli sette mesi Il suo amore continua a scaldarci L'Eco di Bergamo Brindisi: 8 figli a casa, contagiati dal Covid, e le difficoltà con la DAD

A Brindisi una storia davvero toccante: un'intera famiglia, 8 figli e i 2 genitori, è stata colpita dal Covid. Ora vi sono le difficoltà legate alla DAD ...

Ozpetek: "La passione per Roma un regalo di mia madre"

Fra i registi contemporanei, Ferzan Ozpetek è, forse, quello che più ha raccontato Roma. Gran parte dei suoi tredici film, infatti, si svolgono nella capitale. Nelle sue peregrinazioni cinematografich ...

A Brindisi una storia davvero toccante: un'intera famiglia, 8 figli e i 2 genitori, è stata colpita dal Covid. Ora vi sono le difficoltà legate alla DAD ...Fra i registi contemporanei, Ferzan Ozpetek è, forse, quello che più ha raccontato Roma. Gran parte dei suoi tredici film, infatti, si svolgono nella capitale. Nelle sue peregrinazioni cinematografich ...