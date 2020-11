Calabria | appello agli infermieri | “Non abbandonare i pazienti”

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 29 novembre 2020) È l’di Fausto Sposato, presidente dell’ordine degli. Come si sa, i malati di Covid sono soli a fronteggiare questo mostro, e una mano amica da parte del personale sanitario può fare moltissimo in questi casi. Alcune volte però, fortunatamente non frequenti, glinon svolgono il loro lavoro come dovrebbero ed è per questo che il presidente li richiama all’ordine.abbandoniamo i pazienti in questa fase” dice Sposato. “Capiamo le difficoltà di alcuni colleghi ed i problemi reali, riconducibili alla sfera salutare di altri, ma non possiamo tollerare che alcuni invece ricorrano ad altri mezzi per non lavorare. È una questione di dignità, di professionalità riconosciuta e di responsabilità”. Sposato cita l’articolo 3 del codice deontologico: “Rispetto e non discriminazione. ...