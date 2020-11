Sondaggio Pagnoncelli, Conte e governo calano di 10 punti in due mesi. Meloni in testa alla classifica dei leader, M5s scivola al quinto posto (Di sabato 28 novembre 2020) Sono pessimismo e incertezza a caratterizzare la percezione degli italiani di questa seconda ondata di Coronavirus. La difficile crisi economica che si è allargata a sempre più categorie a causa delle nuove chiusure, ha portato a un calo della fiducia nell’operato del governo Conte che da settembre – secondo il Sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera – ha perso 10 punti percentuali, tre punti nell’ultimo mese, finendo al 52%. In calo anche il gradimento sul premier Giuseppe Conte, passato dal 65% di settembre al 55% di novembre. Il gradimento per i leader delle principali forze politiche vede invece Giorgia Meloni, al 36%, superare il ministro della Salute Roberto Speranza che si ferma al 55%. Al ... Leggi su open.online (Di sabato 28 novembre 2020) Sono pessimismo e incertezza a caratterizzare la percezione degli italiani di questa seconda ondata di Coronavirus. La difficile crisi economica che si èrgata a sempre più categorie a causa delle nuove chiusure, ha portato a un calo della fiducia nell’operato delche da settembre – secondo ildi Nandosul Corriere della Sera – ha perso 10percentuali, trenell’ultimo mese, finendo al 52%. In calo anche il gradimento sul premier Giuseppe, passato dal 65% di settembre al 55% di novembre. Il gradimento per idelle principali forze politiche vede invece Giorgia, al 36%, superare il ministro della Salute Roberto Speranza che si ferma al 55%. Al ...

Che cosa succede a Pd, M5s, Lega e Forza Italia? Beh, di fronte alle paure attribuite a Giuseppe Conte dai retroscenisti di fronte alle prospettive del suo secondo governo, dopo il quasi azzeramento d ...

