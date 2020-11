Serie A | il programma di sabato 28 novembre

Leggi su newsmondo

(Di sabato 28 novembre 2020)A, ile i risultati di28. In campo Inter, Juventus e Atalanta. ROMA –A, ile i risultati di28. La nona giornata di campionato è aperta da Sassuolo-Inter. In campo alle 18 Benevento e Juventus. Chiuse Atalanta-Verona. Di seguito ildelle sfide di282020, valide per la nona giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Sassuolo-Inter (ore 15)Benevento-Juventus (ore 18)Atalanta-Hellas Verona (ore 20.45)