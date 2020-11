Sassuolo-Inter, Sanchez: «Stiamo facendo bene. In campo sempre per vincere» (Di sabato 28 novembre 2020) Le parole a fine gara di Alexis Sanchez, protagonista della vittoria dell’Inter sul campo del Sassuolo Alexis Sanchez protagonista nella sfida vinta questo pomeriggio dall’Inter contro il Sassuolo. L’attaccante cileno ha aperto le marcature nel 3-0 nerazzurro e ha parlato a Sky Sport a fine match. «Abbiamo sempre giocato bene, sono mancati i dettagli, non dobbiamo avere paura in campo. In generale abbiamo fatto quello che chiede il mister. Per me Stiamo facendo bene. Amo il calcio e più gioco più mi sento in forma. Giocare mi fa rendere al meglio. Sono sempre professionale, voglio lottare e vincere sempre adesso che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Le parole a fine gara di Alexis, protagonista della vittoria dell’suldelAlexisprotagonista nella sfida vinta questo pomeriggio dall’contro il. L’attaccante cileno ha aperto le marcature nel 3-0 nerazzurro e ha parlato a Sky Sport a fine match. «Abbiamogiocato, sono mancati i dettagli, non dobbiamo avere paura in. In generale abbiamo fatto quello che chiede il mister. Per me. Amo il calcio e più gioco più mi sento in forma. Giocare mi fa rendere al meglio. Sonoprofessionale, voglio lottare eadesso che ...

Inter : ?? | COMUNICATO Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento in vista di Sassuolo-Inter, forza ragazzi! ????? Powered by @Lenovo e… - VarskySports : Sassuolo, Inter y Diego - SpazioInter : Sassuolo - Inter: le pagelle. Sanchez il migliore, Darmian perfetto! - - Sbonseremo : RT @willy_signori: Peccato che oggi contro il Sassuolo al posto dell’Inter non ci fosse la Juve: Ziliani avrebbe avuto un’altra opportunità… -