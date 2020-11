Sassuolo-Inter, Gagliardini: «Non potevamo sbagliare. Giusto atteggiamento» (Di sabato 28 novembre 2020) Roberto Gagliardini a segno nel roboante 3-0 dell’Inter contro il Sassuolo. Le parole nel post-gara del centrocampista nerazzurro L’Inter riscatta la pesante sconfitta in Champions League con il Real Madrid grazie alla vittoria per 3-0 sul campo del Sassuolo. Le parole a Sky Sport di Roberto Gagliardini, autore del terzo gol della squadra di Conte: «Dobbiamo semplicemente lavorare, dopo il Real abbiamo subito pensato a questa partita. Non hai tanto tempo per pensare o avere rimpianti, ci siamo concentrati immediatamente per fare bene contro il Sassuolo. Oggi si è visto un atteggiamento di squadra, abbiamo concesso poco e sfruttato al meglio le occasioni create. Abbiamo affrontato nel migliore dei modi questa partita. Ci hanno bombardato da ogni parte e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Robertoa segno nel roboante 3-0 dell’contro il. Le parole nel post-gara del centrocampista nerazzurro L’riscatta la pesante sconfitta in Champions League con il Real Madrid grazie alla vittoria per 3-0 sul campo del. Le parole a Sky Sport di Roberto, autore del terzo gol della squadra di Conte: «Dobbiamo semplicemente lavorare, dopo il Real abbiamo subito pensato a questa partita. Non hai tanto tempo per pensare o avere rimpianti, ci siamo concentrati immediatamente per fare bene contro il. Oggi si è visto undi squadra, abbiamo concesso poco e sfruttato al meglio le occasioni create. Abbiamo affrontato nel migliore dei modi questa partita. Ci hanno bombardato da ogni parte e ...

