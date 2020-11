“Questa è la verità…”. Fabrizio Corona e il matrimonio con Lia, arriva il clamoroso colpo di scena (Di sabato 28 novembre 2020) Fabrizio Corona è al centro del gossip in queste ore, da quando è venuta fuori la notizia del suo imminente matrimonio. L’ex re dei paparazzi sarebbe infatti vicinissimo a convolare a nozze con Pasqualina Del Grosso, chiamata da tutti Lia. Si tratta di una donna di 50 anni, originaria di Verona, titolare di una società di eventi e pubbliche relazioni. Attualmente svolge il lavoro di general manager e amministratrice unica alla ‘Luxury Events Ldg’, un’agenzia che organizza eventi. Un altro dettaglio importante è arrivato dal profilo Instagram della presunta futura moglie di Corona, visto che ha pubblicato una foto ritraente due fedi nuziali. Questa la didascalia a corredo dell’immagine: “Quanto tempo è per sempre? A volte solo un secondo. E quanto tempo è un secondo? Quando ami, un’eternità”. Ora il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 novembre 2020)è al centro del gossip in queste ore, da quando è venuta fuori la notizia del suo imminente. L’ex re dei paparazzi sarebbe infatti vicinissimo a convolare a nozze con Pasqualina Del Grosso, chiamata da tutti Lia. Si tratta di una donna di 50 anni, originaria di Verona, titolare di una società di eventi e pubbliche relazioni. Attualmente svolge il lavoro di general manager e amministratrice unica alla ‘Luxury Events Ldg’, un’agenzia che organizza eventi. Un altro dettaglio importante èto dal profilo Instagram della presunta futura moglie di, visto che ha pubblicato una foto ritraente due fedi nuziali. Questa la didascalia a corredo dell’immagine: “Quanto tempo è per sempre? A volte solo un secondo. E quanto tempo è un secondo? Quando ami, un’eternità”. Ora il ...

