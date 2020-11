Juventus, Pirlo: «Serve personalità. Cristiano Ronaldo? Ha avuto un problema» (Di sabato 28 novembre 2020) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match del Vigorito tra i bianconeri e il Benevento Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match contro il Benevento. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 ANALISI – «Avevamo gestito bene il primo tempo, eravamo andati in vantaggio. Potevamo chiuderla ma non riusciamo a capire bene i momenti della partita. Abbiamo voluto giocare veloce un angolo e poi loro da lì sono andati a segnare. Nel finale c’è stata poca lucidità per cercare di fare gol. Dobbiamo lavorare, continuare a crescere per capire bene in che stato siamo. Quando ci mancano giocatori di esperienza facciamo fatica». Ronaldo – «Già mercoledì in Champions aveva avuto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Andrea, allenatore della, ha parlato al termine del match del Vigorito tra i bianconeri e il Benevento Andrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match contro il Benevento. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 ANALISI – «Avevamo gestito bene il primo tempo, eravamo andati in vantaggio. Potevamo chiuderla ma non riusciamo a capire bene i momenti della partita. Abbiamo voluto giocare veloce un angolo e poi loro da lì sono andati a segnare. Nel finale c’è stata poca lucidità per cercare di fare gol. Dobbiamo lavorare, continuare a crescere per capire bene in che stato siamo. Quando ci mancano giocatori di esperienza facciamo fatica».– «Già mercoledì in Champions aveva...

