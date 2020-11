Inzaghi: «Maradona? Quando si allenò a Formello…» (Di sabato 28 novembre 2020) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha ricordato Diego Armando Maradona in conferenza stampa. Le sue parole Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha ricordato Diego Armando Maradona in conferenza stampa. Le sue parole. Maradona. «Se n’è andata una leggenda del calcio. Lo ricordo con piacere nell’ottobre 2016, in occasione della Partita della Pace. Venne qui ad allenarsi e diede calore a tutti. Sicuramente ha lasciato un vuoto enorme». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Simone, tecnico della Lazio, ha ricordato Diego Armandoin conferenza stampa. Le sue parole Simone, tecnico della Lazio, ha ricordato Diego Armandoin conferenza stampa. Le sue parole.. «Se n’è andata una leggenda del calcio. Lo ricordo con piacere nell’ottobre 2016, in occasione della Partita della Pace. Venne qui ad allenarsi e diede calore a tutti. Sicuramente ha lasciato un vuoto enorme». Leggi su Calcionews24.com

OfficialSSLazio : Inizia la conferenza di #Inzaghi: 'Maradona? Se ne è andata una leggenda. Nel 2016 venne qui a Formello per allenar… - DiMarzio : La #Lazio scenderà in campo con una maglia che ricorderà #Maradona - SkySport : Inzaghi: 'Juve stratosferica. CR7 out? C'è Dybala. Maradona mi rincuorò dopo Istanbul' ? - Enzolott : RT @SkySport: Inzaghi: 'Juve stratosferica. CR7 out? C'è Dybala. Maradona mi rincuorò dopo Istanbul' ? - ilnapolionline : Inzaghi:'Ricordo quando Maradona venne a Formello,diede una grande carica a tutti' - -