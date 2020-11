I nuovi contagi in Lombardia (Di sabato 28 novembre 2020) Regione Lombardia ha comunicato il bilancio dei nuovi casi positivi di coronavirus registratisi sabato 28 novembre 2020. Coronavirus in Lombardia: 4.615 nuovi casi positivi e 119 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 28 novembre 2020) Regioneha comunicato il bilancio deicasi positivi di coronavirus registratisi sabato 28 novembre 2020. Coronavirus in: 4.615casi positivi e 119 morti in più su Notizie.it.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 28.352 nuovi contagi (222mila tamponi) e altri 827 decessi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 36.176 nuovi contagi (250.186 tamponi) e altri 653 decessi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 28.337 nuovi contagi e altre 562 vittime - tribuna_treviso : Curva dei contagi Covid in crescita costante in Veneto. Oggi i nuovi casi positivi sono 3.498 (ieri la crescita era… - salernotoday : Covid-19, 2.729 nuovi casi positivi e 49 morti in Campania: il bollettino -