Gratis 5 mesi di Apple Music con Shazam: come ottenerli (Di sabato 28 novembre 2020) Per qualche ragione non avete mai utilizzato Apple Music? Sappiate che Shazam, che pure è in possesso dell’azienda californiana di Cupertino, potrà omaggiarvi con 5 mesi di abbonamento gratuito, offrendovi quindi due mensilità in più rispetto al periodo di prova tradizionale, dalla durata di 3 mesi. come riportato da ‘Appleinsider.com‘, per accaparrarvi la promozione non bisognerà fare altro che aprire l’app di Shazam sul proprio iPhone o iPad, provare ad identificare il titolo di una qualsiasi traccia Musicale ed attendere. Il brano verrà regolarmente riconosciuto, insieme all’opzione che vi permetterà di riprodurlo su Apple Music. Cliccandoci, comparirà a schermo un messaggio di invito ad attivare la ... Leggi su optimagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Per qualche ragione non avete mai utilizzato? Sappiate che, che pure è in possesso dell’azienda californiana di Cupertino, potrà omaggiarvi con 5di abbonamento gratuito, offrendovi quindi due mensilità in più rispetto al periodo di prova tradizionale, dalla durata di 3riportato da ‘insider.com‘, per accaparrarvi la promozione non bisognerà fare altro che aprire l’app disul proprio iPhone o iPad, provare ad identificare il titolo di una qualsiasi tracciaale ed attendere. Il brano verrà regolarmente riconosciuto, insieme all’opzione che vi permetterà di riprodurlo su. Cliccandoci, comparirà a schermo un messaggio di invito ad attivare la ...

luckiestloser : Frengo, hai scucito VENTISETTEMILIONIEMEZZO, no 20, per uno che potevi prendere 4 mesi dopo gratis. Grande opportu… - Carmine13051963 : Sto utilizzando @FattureInCloud per gestire la mia impresa ed emettere fatture elettroniche. Provalo gratis anche t… - SimoneGironi : Ing.Gironi Shazam regala cinque mesi di Apple Music per i nuovi utenti - - PHONETHRONE2012 : Shazam regala cinque mesi di Apple Music per i nuovi utenti - BMVPedrita : A quanto viene dato dai book maker che il 21 febbraio, quando scadranno i tre mesi gratis di Spotify Premium, non a… -

Ultime Notizie dalla rete : Gratis mesi Gratis 5 mesi di Apple Music con Shazam: come ottenerli OptiMagazine Streaming Gratis Sassuolo – Inter, diretta live tv sky o dazn: dove e come vedere No Rojadirecta

Dove e come guardare la partita Sassuolo Inter si disputerà questa sera, sabato 28 novembre 2020, alle ore 15.00 La partita sarà visibile sui canali Sky e nello specifico sui canali Sky Sport, sia su ...

Shazam regala 5 mesi di Apple Music gratis

Shazam, noto servizio di riconoscimento di brani musicali, di proprietà di Apple, offrirà ben 5 mesi di prova gratuita della piattaforma di streaming musicale ...

Dove e come guardare la partita Sassuolo Inter si disputerà questa sera, sabato 28 novembre 2020, alle ore 15.00 La partita sarà visibile sui canali Sky e nello specifico sui canali Sky Sport, sia su ...Shazam, noto servizio di riconoscimento di brani musicali, di proprietà di Apple, offrirà ben 5 mesi di prova gratuita della piattaforma di streaming musicale ...