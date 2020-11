Gallicano | finita la giornata di test sierologici | tutti negativi

Ultime Notizie dalla rete : Gallicano finita

Il Giornale di Barga online

Sono in dirittura d’arrivo i lavori di adeguamento antisismico e di ampliamento della nuova scuola per l’infanzia di Gallicano.Con un software arrivato dalla Romania si collegavano ai postamat e li svuotavano in pochi minuti. La banda aveva colpito in provincia di Lucca (Piana, Versilia e Garfagnana) ma anche in altri paesi d ...